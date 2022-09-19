П’ять опорних пунктів та склади з боєприпасами: у Генштабі повідомили втрати окупантів за добу
За добу 19 вересня авіація ЗСУ уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та склад боєприпасів.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу.
Крім того, підрозділи ППО на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.
– Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 5 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 3 складах боєприпасів окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються, – йдеться у повідомленні.
За добу ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве.
Також у Генштабі підтвердили факти ураження живої сили та об’єктів противника за 18 вересня у Запорізькій області.
– На зазначеному напрямку було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. За наявною інформацією, втрати пораненими склали понад сто військовослужбовців, – йдеться у повідомленні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 208-му добу.
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