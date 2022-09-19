Вересень, 19 в 19:16

За добу 19 вересня авіація ЗСУ уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та склад боєприпасів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу.

Крім того, підрозділи ППО на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

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– Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 5 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 3 складах боєприпасів окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються, – йдеться у повідомленні.

За добу ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве.

Також у Генштабі підтвердили факти ураження живої сили та об’єктів противника за 18 вересня у Запорізькій області.

– На зазначеному напрямку було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. За наявною інформацією, втрати пораненими склали понад сто військовослужбовців, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 208-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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