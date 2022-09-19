Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

П’ять опорних пунктів та склади з боєприпасами: у Генштабі повідомили втрати окупантів за добу

Валентина Чорна, редакторка стрічки
війна в Україні, танк
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу 19 вересня авіація ЗСУ уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та склад боєприпасів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу.

Крім того, підрозділи ППО на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

Зараз дивляться

– Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 5 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 3 складах боєприпасів окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються, – йдеться у повідомленні.

За добу ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве.

Також у Генштабі підтвердили факти ураження живої сили та об’єктів противника за 18 вересня у Запорізькій області.

– На зазначеному напрямку було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. За наявною інформацією, втрати пораненими склали понад сто військовослужбовців, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 208-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
РФ направила на війну в Україні 400 в'язнів з міста Тамбов - Генштаб

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка