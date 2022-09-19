Росія відчуває велику нестачу техніки: що зникатиме з озброєння

Вересень, 19 в 9:01

На війні в Україні РФ втратила велику кількість військової техніки, а деякі види техніки можуть взагалі зникнути з російської номенклатури.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, країна-агресор відчуває велику нестачу певних видів озброєння. Вже зараз зникають деякі зразки військової техніки, які є унікальними, а з деякими виникають складнощі.

– Наприклад, бойова машина вогнеметників (БМВ-Т). Вона була вироблена в кількості 10 одиниць, з них як мінімум 4 були знищені в Україні. За моєю інформацією, Росія втратила навіть більше таких машин на фронті, – говорить Коваленко.

Також можуть виникнути труднощі з новітніми танками T-90.

Зараз дивляться

– Росіяни не виробляють таких танків з нуля вже кілька років. Вони не можуть їх виробляти. Тому окупанти отримують танки T-90 виключно за рахунок глибокої модернізації T-72,

– сказав військовий оглядач.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 208-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Уралвагонзавод