Вересень, 19 в 8:58

Українським силам, ймовірно, вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра у найближчі тижні.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, російські військові бояться повторити на правобережній Херсонщині такий самий безладний відступ, як був у Харківській області, і готують шляхи відходу.

Зараз дивляться

– Російські війська, ймовірно, намагаються здійснити більш цілеспрямоване та контрольоване відведення в західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі, яка характеризувала крах російських оборонних позицій у Харківській області на початку цього місяця, – зазначили аналітики.

В ISW кажуть, що навіть попри суттєве посилення підрозділами 1 гвардійської танкової армії російське угруповання на правому березі Дніпра стрімко послаблюється через наступальні дії ЗСУ. Окупанти намагаються їх сповільнити та відійти на кращі оборонні позиції, проте вони дедалі більше відчувають українські атаки на свою логістику.

Є підстави вважати, що росіянам уже не вистачає продуктів і, можливо, є дефіцит боєприпасів, про який свідчить часткове зменшення інтенсивності вогню. Подекуди оборону вже прорвано.

– Неякісні підрозділи вийшли з ладу на деяких ділянках російської лінії фронту та дедалі більше дозволяють просуватися українцям. Українські війська, ймовірно, повернуть собі значну частину, якщо не всю, заходу Херсонської області в найближчі тижні, якщо вони продовжуватимуть перешкоджати російським лініям постачання і форсувати їх просування, – наголосили експерти.

Крім того, українські війська продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл у Харківській області, попри зусилля Росії щодо їх стримування. В ISW додали, що Донецька область – єдиний регіон, де армія РФ все ще намагається проводити наступальні операції.

Джерело: ISW