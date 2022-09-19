Вересень, 19 в 16:00

В Україні кримінальні провадження щодо дев’яти російських військовослужбовців уже завершилися вироком суду.

Про це поінформував в одному з інтервʼю керівник Офісу генпрокурора Андрій Костін.

– Стосовно російських військових, справи яких передано до суду, ми вже маємо вироки щодо дев’яти військових, – зазначив він.

Генпрокурор уточнив, що вирок за вбивство винесено лише щодо росіянина Вадима Шишимаріна. Інші вироки стосуються обстрілів цивільних об’єктів, мародерства, крадіжок.

Зараз дивляться

За словами Костіна, наразі є не так багато військових РФ, яких можна засудити не в заочному режимі. Однак триває робота над кожною справою щодо воєнних злочинів, вчинених путінськими військами.

– Є багато справ, які передаються до суду для слухання в заочному режимі. І тут виникають питання, для чого це робиться. Але якщо ми зібрали всі докази, ми не можемо ці справи просто тримати, це буде неправильно. Тому що якщо є потерпілі, вони мають відчути справедливість, що буде вирок – навіть в умовах заочного правосуддя, – додав очільник Офісу генпрокурора.

За словами Костіна, не виключені випадки, що військовослужбовці РФ-фігуранти кримінальних справ можуть потрапити в полон під час бойових дій. У такому разі українське правосуддя зможе їх ідентифікувати та покарати.

– Але ми також повинні розуміти, що ці люди після вироків – навіть заочних – ніколи не покинуть територію РФ, хіба що полетять до якоїсь країни, яка їх підтримує, наприклад, Північної Кореї. Їхнє майно може бути арештоване за кордоном, – пояснив генпрокурор.

Костін уточнив, що кількість воєнних злочинів РФ щодня зростає: станом на 19 вересня їх уже понад 34 тис. Щодня реєструються нові провадження за фактами російських обстрілів та за заявами людей.

Костін поінформував, що за всіма фактами, наприклад, які стосуються бомбардування драмтеатру чи пологового в Маріуполі, зареєстровано кримінальні провадження. У цьому процесі Київ перебуває в постійній комунікації з міжнародними партнерами, щоб отримувати їхні розвідувальні дані.

Крім того, для встановлення підозрюваних стає в нагоді аналіз відкритих даних (так званий OSINT). У деяких справах слідство прагне встановити не лише виконавців злочину, а й тих, хто віддавав команду.

Також розслідується кримінальне провадження, яке стосується злочину військової агресії РФ. Його фігурантами є найвище політичне та військове керівництво Росії.

– Для нас дуже важливе не лише доведення такого злочину до вироку суду, а й щоб цей злочин і винні в ньому особи були визнані такими на міжнародному рівні. Тобто це стосується створення трибуналу для розслідування злочину і покарання винних в злочині агресії, – наголосив Костін.

Як відомо, російський військовий Вадим Шишимарін був визнаний винним у вбивстві мирного жителя Сумської області та засуджений спочатку до довічного ув’язнення. Згодом йому змінили вирок на 15 років позбавлення волі.

Ще двох російських військових Олександра Бобикіна та Олександра Іванова, які обстрілювали цивільні райони Харківської області, засудили до 11,5 років.

А російський танкіст Михайло Куліков, який вистрілив у житловий будинок на околиці Чернігова, отримав 10 років колонії.