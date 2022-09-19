У Балаклії ДБР виявило запасний командний пункт РФ зі зброєю та технікою

Вересень, 19 в 13:18

Після звільнення Балаклії на Харківщині працівники Державного бюро розслідувань разом з іншими правоохоронними органами виявили на околиці міста запасний командний пункт військових РФ, облаштований в одному з будинків.

Окупанти стягнули сюди цілий арсенал боєприпасів, ретельно замаскуваши їх у підвалі.

Серед них – десятки ящиків з пострілами для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати та метальні порохові заряди.

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У цьому ж підвалі росіяни зберігали запас продуктів, вилучених у місцевих мешканців.

Біля будинку знайшли дві бойові машини піхоти з повним боєкомплектом.

Усі вилучені боєприпаси та техніку передали ЗСУ.