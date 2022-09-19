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Факти / Україна

У Балаклії ДБР виявило запасний командний пункт РФ зі зброєю та технікою

Валентина Летяк, редакторка стрічки
На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
Фото: ДБР

Після звільнення Балаклії на Харківщині працівники Державного бюро розслідувань разом з іншими правоохоронними органами виявили на околиці міста запасний командний пункт військових РФ, облаштований в одному з будинків.

Окупанти стягнули сюди цілий арсенал боєприпасів, ретельно замаскуваши їх у підвалі.

Серед них – десятки ящиків з пострілами для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати та метальні порохові заряди.

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У цьому ж підвалі росіяни зберігали запас продуктів, вилучених у місцевих мешканців.

Біля будинку знайшли дві бойові машини піхоти з повним боєкомплектом.

Усі вилучені боєприпаси та техніку передали ЗСУ.

На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
На околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт РФ
У Балаклії ДБР виявило запасний командний пункт РФ зі зброєю та технікою / 3 фотографии

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Джерело: ДБР
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