У британській розвідці пояснили, чому РФ стрімко втрачає авіацію в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія у війні проти України, найімовірніше, втратила 55 бойових літаків.

За останні 10 днів їхня кількість могла скоротитися ще на чотири такі літаки. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За інформацією відомства, є реальна ймовірність, що такі стрімкі втрати частково стали наслідком того, що останнім часом російські пілоти почали більше ризикувати, намагаючись дати більшу підтримку своїм військовим, які потерпають під тиском контрнаступу ЗСУ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 September 2022

