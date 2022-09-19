У британській розвідці пояснили, чому РФ стрімко втрачає авіацію в Україні

Вересень, 19 в 13:06

Від початку повномасштабного вторгнення Росія у війні проти України, найімовірніше, втратила 55 бойових літаків.

За останні 10 днів їхня кількість могла скоротитися ще на чотири такі літаки. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За інформацією відомства, є реальна ймовірність, що такі стрімкі втрати частково стали наслідком того, що останнім часом російські пілоти почали більше ризикувати, намагаючись дати більшу підтримку своїм військовим, які потерпають під тиском контрнаступу ЗСУ.

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– Обізнаність російських пілотів про ситуацію на місці часто недостатня. Цілком можливо, що деякі з них заблукали над територією противника і потрапили у зону дії ППО, коли лінія фронту швидко змінювалася, – пояснили у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 September 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/yCVZk0byX5 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/264kqpPpTW — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 19, 2022

Британські аналітики не виключають, що постійна недостатня перевага у повітрі є одним з факторів слабкості оперативного задуму РФ в Україні.

Нагадаємо, 16 вересня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що РФ сконцентрувала навколо українського кордону близько 800 одиниць авіації, зокрема літаки та вертольоти.

За його словами, йдеться про скупчення ворожих сил на території Росії, в окупованому Криму та Білорусі.