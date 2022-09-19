Вересень, 19 в 20:59

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо протидії примусовій російській паспортизації.

Проєкт закону № 8057 був зареєстрований у парламенті в понеділок, 19 вересня. Наразі він надійшов на розгляд керівництву ВР.

Тексту документа поки що немає, однак про його деталі розповів постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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– Законопроєкт спрямований на протидію російській паспортизації в умовах збройної агресії проти України, тобто протидію примушуванню громадян України до набуття громадянства держави-агресора, – зазначив він.

Законопроєктом вноситься низка змін до Кримінального кодексу України. Кабмін пропонує доповнити його новими статтями, які запроваджують кримінальну відповідальність за:

1. Набуття українськими держслужбовцями та представниками органів місцевого самоврядування громадянства РФ в умовах воєнного стану (отримання паспорта РФ).

2. Пропаганду отримання громадянства РФ та російського паспорта, публічні заклики до цього, поширення відповідних матеріалів серед українців.

3. Примушування українців до отримання російського громадянства та паспорта. Обмеження прав українців, які не мають громадянства РФ.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що: держслужбовцям, які отримали паспорт РФ під час воєнного стану, може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі; за пропаганду російського громадянства передбачено ув’язнення на строк від 5 до 8 років; а за примус українців до російського громадянства – від 8 до 12 років ув’язнення.

Згідно із законопроєктом, злочини з примусової російської паспортизації будуть підслідні Службі безпеки України. Досудове розслідування можна буде проводити in absentia, тобто заочно.

Крім того, Кабмін пропонує визначити три умови, які не будуть підставою для втрати громадянства України:

примусове автоматичне надання громадянства РФ українцям на тимчасово окупованій території;

отримання українцями російського громадянства в умовах, коли окупанти обмежують їхні права без наявності паспорта РФ;

набуття громадянства РФ українцями, які були депортовані на територію Росії.

Як відомо, Єврокомісія вже напрацювала пропозиції щодо невизнання паспортів РФ, виданих на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться, зокрема, про Херсонську та Запорізьку області.

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Джерело: Тарас Мельничук