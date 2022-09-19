Вересень, 19 в 14:58

Російські солдати чинили сексуальне насильство не лише щодо дорослих українців, а й проти дітей. Офіс генпрокурора наразі встановив п’ять випадків такого насильства проти дітей віком від 4 до 16 років.

Про це розповів в одному з інтервʼю очільник Офісу генпрокурора Андрій Костін.

– Є випадки, встановлені в кримінальних провадженнях, сексуального насильства проти дітей. Встановлено п’ятьох дітей у віці від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії воєнних злочинів. Але ми всі розуміємо, що таких злочинів набагато більше, ніж я вже зазначив, – наголосив він, додавши, що ця робота складна.

Генпрокурор пояснив, що фахівці працюють із постраждалими дітьми за допомогою спеціальної системи, яка має назву “зелена кімната”. У цьому процесі зазвичай задіяний психолог, який допомагає встановити всі обставини, але знаходиться поза візуальним спостереженням дитини.

Зараз дивляться

Костін уточнив, що в деяких випадках слідство отримало свідчення, які можуть бути доказами в кримінальних провадженнях.

Загалом же в Офісі генпрокурора зараз є декілька десятків справ щодо сексуального насильства, вчиненого російськими військовослужбовцями. У відомстві створено спеціальне управління, в якому прокурори займатимуться саме цим видом воєнних злочинів РФ.

Наразі Офіс генпрокурора разом із міжнародними партнерами працює над стратегією їх розслідування.

Водночас Костін зазначив, що злочинів сексуального характеру може бути набагато більше, аніж про це відомо слідству. Причини в тому, що багато постраждалих громадян не хочуть про них розповідати з певних причин. Для декого це повторна віктимізація, тобто для людей є важкими спогади про якісь травматичні чи трагічні події.

– Тому ми можемо спиратися тільки на ті факти, щодо яких у нас є певні заяви і щодо яких надаються певні покази, – додав генпрокурор.

Костін розраховує на допомогу міжнародних партнерів у документуванні воєнних злочинів РФ. За його словами, українці, які стали їх жертвами чи свідками, а нині перебувають за кордоном, можуть надавати свідчення там. Вони фіксуватимуться та будуть передані Києву.

Для цього був створений механізм JIT (join investigation teams), тобто спільних слідчих груп.

– З урахуванням тих міжнародних контактів, які встановлені з нашими партнерами, в тому числі з деякими країнами Центральної і Східної Європи.., це дає можливість обміну інформацією, яка буде задокументована, наприклад, у Польщі, для використання в кримінальних провадженнях, які зареєстровані в Україні, – пояснив Костін.

Станом на початок липня в ООН повідомляли про фіксацію 124 випадків сексуального насильства за час повномасштабної війни в Україні. Однак наголошувалося, що ці дані – лише “верхівка айсберга”, оскільки не передають справжніх масштабів сексуального насильства в умовах війни РФ проти України.