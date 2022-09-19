З України намагалися вивезти документи щодо виробництва авіадвигунів для винищувачів – СБУ

Вересень, 19 в 14:53

Зловмисники намагалися переправити за кордон секретну документацію щодо виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів.

За даними СБУ, незаконну схему організував колишній посадовець одного з потужних оборонних підприємств Запорізької області.

– В результаті спецоперації у Запоріжжі заблоковано спробу нелегальної передачі до однієї з країн Східної Азії новітніх військових технологій, які підлягають державному експортному контролю. За грошову винагороду зловмисники намагались переправити іноземцям секретну документацію щодо виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів, – йдеться у повідомленні.

До протиправної діяльності експосадовець залучив трьох нинішніх працівників підприємства. Саме вони здійснювали приховане копіювання таємної інформації з робочих комп’ютерів і зразків технічної документації.

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Отримані відомості організатор планував за гроші передати іноземним представникам через закриті канали електронного зв’язку.

– За попередніми висновками фахівців оборонного-промислового комплексу України, у разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів, – зазначили в СБУ.

Під час обшуків у робочих кабінетах та за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили:

електронні носії інформації з технічною документацією військового призначення;

засоби зв’язку, які використовували для комунікації із зарубіжним “замовником”;

$30 тис., які вони отримали як завдаток за нелегальний експорт.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.