Зеленський зібрав ставку головнокомандувача: що розглянули

Вересень, 19 в 12:39

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача.

Це відбулося у понеділок, 19 вересня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

На зустрічі були присутні: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко, секретар РНБО Олексій Данілов, очільник МВС Денис Монастирський, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк, очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.

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У форматі відеозв’язку до засідання ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування Захід Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук.

Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій.

Також розглянули питання гарантування безпеки на державному кордоні.

— Під особливим контролем ставки верховного головнокомандувача залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів, – повідомила пресслужба ОП.

Окремо учасники зупинилися на підготовці сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву.