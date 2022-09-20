Карта бойових дій на 20.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 20 в 9:24

На 209-ту добу повномасштабної війни підрозділи Сил оборони України відбили атаки армії РФ у районах Майорська, Веселого, Курдюмівки та Новомихайлівки.

Карта бойових дій в Україні на 20.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках протягом доби ситуація не змінилась.

Зараз дивляться

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворога Генеральний штаб Збройних сил України не зафіксував.

Із танків, мінометів та артилерії різних типів російські окупанти гатили:

на Сіверському напрямку;

на Слобожанському напрямку;

на Краматорському напрямку;

на Бахмутському напрямку;

на Авдіївському напрямку;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках;

на Південнобузькому напрямку.

Втрати РФ на 20 вересня 2022

особового складу ‒ близько 54 810 (+160),

танків ‒ 2 216 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 4 724 (+4),

артилерійських систем – 1 323 (+10),

реактивних систем залпового вогню – 318 (+6),

засобів протиповітряної оборони ‒ 168,

літаків – 252 (+1),

гелікоптерів – 217,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 925 (+5),

крилатих ракет ‒ 239 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 587 (+6),

спеціальної техніки ‒ 125.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.