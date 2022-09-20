Вересень, 20 в 11:41

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західні країни постачати Києву ще більше зброї, щоб українська армія могла продовжити контрнаступ проти військ РФ.

Про це очільник МЗС поінформував в інтерв’ю Bloomberg Television під час візиту до Нью-Йорка (США), де він візьме участь у сесії Генасамблеї ООН.

Кулеба пояснив, що Україна прагне продовжити деокупацію своїх територій та позбавити російського диктатора Володимира Путіна будь-якої стратегічної переваги, отриманої після повномасштабного вторгнення його армії 24 лютого 2022 року.

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– Контрнаступ України – це чіткий сигнал для всіх, що це працює, що є сенс допомагати Україні зброєю, тому що ми можемо перемогти президента Путіна та його армію на нашій території, – наголосив Кулеба.

Він додав, що нещодавній контрнаступ Збройних сил України на Харківщині був ретельно спланованою і добре продуманою військовою операцією.

За словами Кулеби, Україна закликатиме партнерів надавати більше зброї доти, доки не переможе у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

– Ми проситимемо зброю (під час візиту на Генасамблею ООН, – Ред.), тому що ми знаходимося у стані війни. А коли ви ведете війну проти такого ворога, вам потрібно більше зброї. Іноді мене запитують, чи достатньо у нас зброї, яку ми вже отримали, і я завжди відповідаю, що зможу сказати “достатньо” тільки після перемоги України. До того часу ми проситимемо більше, – пояснив міністр.

Кулеба також заявив, що Кремль, ймовірно, спробує заблокувати продовження угоди про експорт українського зерна, термін дії якої спливає в листопаді. Водночас Україна розраховує на те, що країни Азії та Африки чинитимуть тиск на російського диктатора щодо продовження угоди.

Днями Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму $600 млн. Туди увійшли додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS; 36 тис. 105-мм артилерійських снарядів; 1 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів; протиартилерійські радари; обладнання для розмінування та інше озброєння.

У США не виключають, що Україна з часом може отримати американські винищувачі F-16 після ухвалення відповідного політичного рішення.