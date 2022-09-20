Між військовими і Путіним є конфлікт: експерт допускає, що на армію РФ повісять усіх “собак”

Вересень, 20 в 17:55

В РФ більше не хочуть пов’язувати диктатора Володимира Путіна з російською армією та тепер розділяють армію та Путіна. Хоча раніше будь-який успіх в Росії, особливо мілітарний, пов’язували саме з намісником Кремля.

Про це заявив голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан в ефірі Радіо НВ.

За його словами, це означає досить потужний сигнал, що насправді є якийсь конфлікт між військовими та Путіним.

Зараз дивляться

— Це зараз намагаються розмежувати. Очевидно, що команда Путіна думає над тим, як відмежувати його від військових невдач і як його витягнути з військової історії, – сказав він.

Кузан додав, що військових РФ можуть зробити винними у всіх програшах Росії загалом та повісити на них усіх “собак”.

Нещодавно голова Комітету начальників штабів Міноборони Великої Британії Тоні Радакін заявив, що Володимир Путін не справляється з усіма своїми військово-стратегічними завданнями на війні в Україні.

Водночас британський адмірал вважає, що війна в Україні, напевно, затягнеться надовго, попри недавні успіхи українських Сил оборони.