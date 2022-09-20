Вересень, 20 в 17:10

Російські солдати виміщають свою ненависть за поразки від ЗСУ на цивільних – ґвалтують жінок.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбника, яку перехопила Служба безпеки України.

За словами окупанта, він вже не витримує і хоче додому, проте командування РФ стримує їх, погрожуючи розстрілом.

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– Та взагалі п*зда, бл*ть, з усіх боків тиснуть. Я все вже, у мене, бл*ть, нерви здали, нах*й. Я додому хочу, не можу. Нас усі тут ненавидять. Наші солдати ґвалтують цих жінок, бл*ть, – сказав він.

Загарбник розповів, що його підрозділ опинився в оточенні на Донеччині, вони без зброї зазнають колосальних втрат.

– У нас весь батальйон поклали. У нас полковника, бл*ть, командира батальйону поклали, – додав він.

СБУ нагадує, що в окупантів є можливість зберегти своє життя – добровільно здатися в полон українським захисникам.