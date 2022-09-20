Вересень, 20 в 13:41

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що необхідно вилучити вогнепальну зброю у росіян і білорусів, які постійно перебувають в країні.

Про це повідомило місцеве видання Postimees.

– Сподіваюся, що з урахуванням обставин, що склалися, люди зрозуміють, що громадяни Росії та Білорусі зі зброєю на руках можуть бути потенційною загрозою безпеці Естонії, – зазначила вона.

Каллас каже, що до естонського парламенту в будь-якому разі буде направлено законопроєкт про вилучення зброї, яка належить громадянам РФ та Білорусі.

Зараз дивляться

– Ми дамо час, щоб люди могли добровільно здати зброю, – додала прем’єр-міністр.

За даними реєстру, наразі зброя для самооборони чи полювання є у 629 білорусів і росіян, які перебувають в країні.

Нещодавно Каллас закликала західні країни збільшити постачання озброєнь Україні після явного успіху ЗСУ в Харківській області.

Водночас стосовно Росії необхідно застосовувати довгострокову політику розумного стримування.