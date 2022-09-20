Прикордонники ліквідували диверсантів, які намагалися форсувати Сіверський Донець
Українські прикордонники ліквідували російських диверсантів, які намагалися запливти до тилу підрозділів Сил оборони на Святогірському напрямку.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
Диверсійна група намагалась переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ.
— Прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку противника до подолання водної перешкоди, а коли човен із чотирма диверсантами дістався середини річки – відкрили вогонь, – йдеться у повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що в результаті обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся.
Також тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який зміг би вибратися на берег.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.
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