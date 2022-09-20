Прикордонники ліквідували диверсантів, які намагалися форсувати Сіверський Донець

Вересень, 20 в 15:25

Українські прикордонники ліквідували російських диверсантів, які намагалися запливти до тилу підрозділів Сил оборони на Святогірському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Диверсійна група намагалась переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ.

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— Прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку противника до подолання водної перешкоди, а коли човен із чотирма диверсантами дістався середини річки – відкрили вогонь, – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що в результаті обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся.

Також тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який зміг би вибратися на берег.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.

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