Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Прикордонники ліквідували диверсантів, які намагалися форсувати Сіверський Донець

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Держприкордонслужба
Фото: Держприкордонслужба

Українські прикордонники ліквідували російських диверсантів, які намагалися запливти до тилу підрозділів Сил оборони на Святогірському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Диверсійна група намагалась переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ.

Зараз дивляться

— Прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку противника до подолання водної перешкоди, а коли човен із чотирма диверсантами дістався середини річки – відкрили вогонь, – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що в результаті обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся.

Також тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який зміг би вибратися на берег.

Читайте
Удари по окупантах у Новоайдарі та Сватовому: у ЗСУ порахували втрати ворога

Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Держприкордонслужба
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка