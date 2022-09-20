Вересень, 20 в 19:58

Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України про “приєднання” їх до РФ лише прискорять обвал путінського режиму.

Таку думку висловив радник Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, такі ж наслідки матиме загальна мобілізація, яку можуть оголосити в РФ після проведення фейкових референдумів.

– “Референдуми” та мобілізація в РФ не матимуть жодних наслідків, окрім прискорення обвалу та революції в путінській Росії, – наголосив Арестович.

На підтвердження своїх слів він навів чотири аргументи, чому відкрита мобілізація буде руйнівною для Кремля. По-перше, на думку Арестовича, вона зруйнує негласний “суспільний договір”, на якому тримався путінський режим: що російське населення спостерігає за війною “лише по телевізору”.

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Серед інших причин радник ОПУ назвав:

Відсутність інфраструктури для проведення мобілізації в РФ. Зокрема, в путінських військах не вистачає молодших командирів, які б могли керувати мобілізованими та перетворити їх “на подобу армії”.

Вкрай низька боєздатність мобілізованих через відсутність мотивації.

Наявність серед осіб, яких мобілізують до російської армії, великої кількості прихованих противників війни.

– Тепер це будуть не просто люди, які ненавидять Путіна, а озброєні люди, які ненавидять Путіна, – вважає Арестович.

Коментуючи наслідки псевдореферендумів РФ, він назвав: різку реакцію міжнародної спільноти; посилення військової допомоги Україні за термінами, обсягом та номенклатурою: нові антиросійські санкції; посилення руху опору на тимчасово окупованих територіях.

Арестович зазначив, що управлінський та ресурсний апарат РФ і раніше не справлявся з повномасштабною війною, а після її ускладнення та залучення мобілізованих тим більше не зможе впоратися.

– Так, це ескалація. Вона і доб’є Путіна… Щодо побоювань застосування ядерної зброї для захисту “новонабутих територій РФ”. Якщо ти збираєшся масово застосовувати ядерну зброю, тобі не потрібна мобілізація, – уточнив радник ОПУ.

Арестович додав, що Україна як воювала за звільнення всіх своїх територій, так і продовжить воювати, “тільки зліше”.

Крім того, радник ОПУ вважає, що загальна мобілізація та псевдореферендуми скоротять терміни повномасштабної війни в Україні щонайменше на шість місяців чи рік.

– Я довго думав – чи наважаться вони на цей ідіотизм у вигляді мобілізації/референдумів? І вони, можливо, виправдають наші найкращі очікування. Це – величезний подарунок усім нам, скорочення війни щонайменше на пів року-рік, – підсумував Арестович.

Як відомо, російські маріонетки у терористичних формуваннях ДНР/ЛНР, а також на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей планують провести “референдуми” про “приєднання” до держави-агресора РФ.

У відповідь на це в МЗС Латвії запропонували запровадити нові санкції проти РФ та надати Україні ще більше зброї.

Джерело: Telegram-канал Олексія Арестовича