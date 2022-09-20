Прискорять обвал путінської Росії: Арестович озвучив можливі наслідки псевдореферендумів
Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України про “приєднання” їх до РФ лише прискорять обвал путінського режиму.
Таку думку висловив радник Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, такі ж наслідки матиме загальна мобілізація, яку можуть оголосити в РФ після проведення фейкових референдумів.
– “Референдуми” та мобілізація в РФ не матимуть жодних наслідків, окрім прискорення обвалу та революції в путінській Росії, – наголосив Арестович.
На підтвердження своїх слів він навів чотири аргументи, чому відкрита мобілізація буде руйнівною для Кремля. По-перше, на думку Арестовича, вона зруйнує негласний “суспільний договір”, на якому тримався путінський режим: що російське населення спостерігає за війною “лише по телевізору”.
Серед інших причин радник ОПУ назвав:
- Відсутність інфраструктури для проведення мобілізації в РФ. Зокрема, в путінських військах не вистачає молодших командирів, які б могли керувати мобілізованими та перетворити їх “на подобу армії”.
- Вкрай низька боєздатність мобілізованих через відсутність мотивації.
- Наявність серед осіб, яких мобілізують до російської армії, великої кількості прихованих противників війни.
– Тепер це будуть не просто люди, які ненавидять Путіна, а озброєні люди, які ненавидять Путіна, – вважає Арестович.
Коментуючи наслідки псевдореферендумів РФ, він назвав: різку реакцію міжнародної спільноти; посилення військової допомоги Україні за термінами, обсягом та номенклатурою: нові антиросійські санкції; посилення руху опору на тимчасово окупованих територіях.
Арестович зазначив, що управлінський та ресурсний апарат РФ і раніше не справлявся з повномасштабною війною, а після її ускладнення та залучення мобілізованих тим більше не зможе впоратися.
– Так, це ескалація. Вона і доб’є Путіна… Щодо побоювань застосування ядерної зброї для захисту “новонабутих територій РФ”. Якщо ти збираєшся масово застосовувати ядерну зброю, тобі не потрібна мобілізація, – уточнив радник ОПУ.
Арестович додав, що Україна як воювала за звільнення всіх своїх територій, так і продовжить воювати, “тільки зліше”.
Крім того, радник ОПУ вважає, що загальна мобілізація та псевдореферендуми скоротять терміни повномасштабної війни в Україні щонайменше на шість місяців чи рік.
– Я довго думав – чи наважаться вони на цей ідіотизм у вигляді мобілізації/референдумів? І вони, можливо, виправдають наші найкращі очікування. Це – величезний подарунок усім нам, скорочення війни щонайменше на пів року-рік, – підсумував Арестович.
Як відомо, російські маріонетки у терористичних формуваннях ДНР/ЛНР, а також на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей планують провести “референдуми” про “приєднання” до держави-агресора РФ.
У відповідь на це в МЗС Латвії запропонували запровадити нові санкції проти РФ та надати Україні ще більше зброї.
Джерело: Telegram-канал Олексія Арестовича