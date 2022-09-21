Вересень, 20 в 21:34

Країна-агресор Росія вирішила перекинути підрозділи 217 парашутно-десантного полку із Сирії до України через провал прихованої мобілізації.

Про це сказано в зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 20 вересня.

– Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації військово-політичним керівництвом РФ прийнято рішення щодо виведення підрозділів 217 парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшої підготовки до перекидання на територію України, – зазначається в повідомленні.

Тим часом путінські війська зазнають значних втрат у повномасштабній війні проти нашої держави. Так, на Бахмутському та Авдіївському напрямках ЗСУ завдали удару по ворогу.

Зараз дивляться

Унаслідок цього лікарні тимчасово окупованого міста Горлівка (Донецька область) переповнені важкопораненими окупантами.

А з Херсонської області вивезли на тимчасово окуповані території Донецької області два великі вантажні автомобілі з тілами загиблих окупантів із так званого першого армійського корпусу. Кількість загиблих рашистів уточнюється.

За даними британської розвідки, Росії для комплектування військ не вистачає бойової піхоти та молодших командирів. Проте оголошення загальної мобілізації буде значним ударом по режиму кремлівського диктатора Володимир Путіна.