Удари по окупантах у Новоайдарі та Сватовому: у ЗСУ порахували втрати ворога

Вересень, 20 в 8:37

Генеральний штаб Збройних сил України підрахував втрати ворога після ударів по скупченню окупантів у Новоайдарі та Сватовому Луганської області.

По місцю зосередження озброєння та військової техніки РФ у районі Новоайдару ЗСУ успішно вдарили в неділю, 18 вересня.

Того дня українські захисники ліквідували та вивели з ладу близько 50 одиниць військової техніки, а також знищили боєприпаси.

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20 вересня з’явилися дані й про ураження місця зосередження живої сили ворога в районі Сватового.

За інформацією української сторони, підрозділи Сил оборони ліквідували на цьому об’єкті 70% особового складу армії РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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