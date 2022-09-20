Удари по окупантах у Новоайдарі та Сватовому: у ЗСУ порахували втрати ворога
Генеральний штаб Збройних сил України підрахував втрати ворога після ударів по скупченню окупантів у Новоайдарі та Сватовому Луганської області.
По місцю зосередження озброєння та військової техніки РФ у районі Новоайдару ЗСУ успішно вдарили в неділю, 18 вересня.
Того дня українські захисники ліквідували та вивели з ладу близько 50 одиниць військової техніки, а також знищили боєприпаси.
20 вересня з’явилися дані й про ураження місця зосередження живої сили ворога в районі Сватового.
За інформацією української сторони, підрозділи Сил оборони ліквідували на цьому об’єкті 70% особового складу армії РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.
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