Вересень, 20 в 13:06

На кораблі Військово-Морських сил ЗСУ будуть нанесені знаки за вдалі бойові операції на морі.

Як поінформували в пресслужбі ВМС ЗСУ, доки триває повномасштабна війна, більшість операцій за участю військових моряків не висвітлюються.

– Проте під час майбутніх морських парадів, організованих на честь нашої перемоги над РФ в Одесі, Севастополі та інших приморських містах, кожен охочий зможе “прочитати” бойову біографію екіпажів, записану у вигляді спеціальних знаків… на українських військових кораблях, катерах та суднах, – наголошується в повідомленні.

Так, командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа затвердив зміни до Керівництва з морської культури на українських військових кораблях. Серед іншого, вони передбачають нанесення на судна знаків бойових досягнень. Вони відображатимуть успіхи екіпажів кораблів під час бойових операцій на морі.

Зараз дивляться

Знаки бойових досягнень будуть розділені на дві категорії:

1. За успішні бойові дії (операції): зокрема, за морський бій; потоплений корабель чи катер ворога під час бою; за участь у бою за висадку (евакуацію) десанту; за висадку десанту на берег, що контролюється ворогом; за ураження берегових об’єктів; за протимінні дії; за пошуково-рятувальну операцію тощо.

2. За знищення ворожої техніки: корабля (катера), літака, вертольота, безпілотника, крилатої ракети, міни, танка, бойової броньованої машини, артилерійської системи.

Знаки бойових досягнень за успішні бойові операції будуть нанесені на крилах ходового містка корабля, а за знищення техніки – на верхньому ярусі надбудови (вони матимуть вигляд силуету знищеної техніки ворога).

Якщо ворожа ціль буде уражена з корабельної артилерійської установки, знак досягнень наноситимуть і на неї у вигляді смуги.

Якщо управління бригади/дивізіону буде нагороджено почесною відзнакою За мужність та відвагу, стилізоване зображення відзнаки буде нанесено на всі кораблі, катери, судна бригади/дивізіону.

Нововведення запроваджуються для відзначення бойових звитяг дивізіонів, суден ВМС, героїзму військовослужбовців у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою розвитку традицій українського війська.

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Джерело: ВМС України, АрміяInform

Фото: ВМС України, АрміяInform