ЗСУ зможуть звільнити Крим до середини 2023 року – Бен Годжес
Збройні сили України зможуть звільнити півострів Крим від російських окупантів до середини 2023 року.
Так вважає екскомандувач сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Годжес.
– Я очікую, що українські сили до кінця року відтіснять росіян на лінію 23 лютого і продовжать боротьбу протягом зими, щоб і надалі чинити тиск на росіян, не даючи їм змоги перегрупуватись, відновити свої сили. Я б очікував, що українські війська звільнять Крим до середини наступного року, – сказав він.
Генерал зізнався, що вражений наполегливим і методичним підходом ЗСУ на Херсонщині.
Годжес впевнений, що вже найближчими тижнями українські сили звільнять правобережну частину Херсонської області.
– Український Генштаб здійснив майстерну роботу із забезпечення операційної безпеки. Я вражений їхнім наполегливим, методичним підходом до вимотування, виснаження російських військ у Херсонській області. Немає необхідності вплутуватися у великий бій, якщо росіян там можна ізолювати і знищити або захопити в полон, – додав він.