ЗСУ зможуть звільнити Крим до середини 2023 року – Бен Годжес

Вересень, 20 в 19:46

Збройні сили України зможуть звільнити півострів Крим від російських окупантів до середини 2023 року.

Так вважає екскомандувач сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Годжес.

– Я очікую, що українські сили до кінця року відтіснять росіян на лінію 23 лютого і продовжать боротьбу протягом зими, щоб і надалі чинити тиск на росіян, не даючи їм змоги перегрупуватись, відновити свої сили. Я б очікував, що українські війська звільнять Крим до середини наступного року, – сказав він.

Генерал зізнався, що вражений наполегливим і методичним підходом ЗСУ на Херсонщині.

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Годжес впевнений, що вже найближчими тижнями українські сили звільнять правобережну частину Херсонської області.