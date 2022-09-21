Вересень, 21 в 20:32

У розмові дружина російського військового розповідає, що командування Росії взагалі не в курсі ситуації із підрозділами на фронті.

– Вані дзвонила, він додзвонився до цього комбата, до місцевого. Він навіть не знає, що вони поранені, їх немає на позиціях. Каже, що замінювати нема ким. Щось наче 30 осіб залишилося в цьому Енергодарі. У Дніпрорудному, може? – розповідає дружина окупанта.

На що той відповідає, “а він не знав, що нас 10 людей залишилося із 20”.

– Сказав, що буде сь*буватися до Росії. Я знаю, що навесні перетнути кордон коштувало 100 тисяч, – продовжує вона.