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Факти / Україна

А він не знав, що нас 10 людей залишилося: окупант скаржиться на необізнаність командування

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
А він не знав, що нас 10 людей залишилося: окупант скаржиться на необізнаність командування

У розмові дружина російського військового розповідає, що командування Росії взагалі не в курсі ситуації із підрозділами на фронті.

– Вані дзвонила, він додзвонився до цього комбата, до місцевого. Він навіть не знає, що вони поранені, їх немає на позиціях. Каже, що замінювати нема ким. Щось наче 30 осіб залишилося в цьому Енергодарі. У Дніпрорудному, може? – розповідає дружина окупанта.

На що той відповідає, “а він не знав, що нас 10 людей залишилося із 20”.

– Сказав, що буде сь*буватися до Росії. Я знаю, що навесні перетнути кордон коштувало 100 тисяч, – продовжує вона.

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Джерело: ГУР
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