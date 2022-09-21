Карта бойових дій на 21.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 21 в 8:29

Упродовж доби українські захисники відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Першотравневе, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Карта бойових дій в Україні на 21.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів та артилерії різних типів російські війська гатили:

на Сіверському напрямку;

на Слобожанському напрямку;

на Краматорському напрямку;

на Бахмутському напрямку;

на Авдіївському напрямку;

на Запорізькому напрямку;

на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.