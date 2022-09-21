Карта бойових дій на 21.09.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби українські захисники відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Першотравневе, Мар’їнка та Новомихайлівка.
Карта бойових дій в Україні на 21.09.2022
На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала.
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Із танків, мінометів та артилерії різних типів російські війська гатили:
- на Сіверському напрямку;
- на Слобожанському напрямку;
- на Краматорському напрямку;
- на Бахмутському напрямку;
- на Авдіївському напрямку;
- на Запорізькому напрямку;
- на Південнобузькому напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.