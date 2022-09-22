Ми викупимо все, до чого дотягнемося: відповідь Притули на заяви Путіна щодо мобілізації в РФ

Вересень, 21 в 22:11

Український телеведучий та волонтер Сергій Притула відповів на заяву президента РФ Володимира Путіна щодо мобілізації в Росії.

– Від нашої підтримки армії залежить дуже багато. Ми викупимо все, до чого дотягнуться наші волонтерські руки – до останнього пікапа у Бельгії чи у Швеції, до медички у Італії, дрона в Китаї, тепловізора в Шотландії чи приладу нічного бачення в США. Ми дочекаємося того дня, коли простий український солдат витре свої берці триколором на кордоні України і руїни, – заявляє Притула.

Також він зауважив прогалини у заяві Кремля щодо мобілізації.

– Шойгу заявляє, що знищив половину української армії, а втрати Росії – менше 6 тис. чоловік. І в той самий момент оголошує, що мобілізовано буде 300 тис. осіб. Якась математична нескладуха, правда? Ми втратили 6 тис. чоловік, тому, щоб поповнити втрати, мобілізуємо 300 тис., – каже він.

Також Притула проаналізував, який реальний потенціал цих мобілізованих.

Зараз дивляться

– Ті росіяни, які хотіли добровільно поїхати на війну і вбивати українців, за 7 місяців вже це зробили, і вони теж закінчуються. І тепер настав час їхати тим росіянам, які не мають особливого бажання це робити, – продовжує ведучий.

Крім того, він наголосив на суттєвій відмінності мобілізації в Україні та Росії.

– Ми мобілізуємося для того, щоб захищати свою країну, наші родини і майбутнє наших дітей. А їх мобілізують для того, щоби їхати за тисячі кілометрів помирати, для чого? Щоб захистити Батьківщину? А хто на неї нападав? – додає Притула.