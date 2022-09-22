Пережили насилля і спали по черзі: на Харківщині виявили ще одну катівню окупантів
У місті Куп’янськ Харківської області виявили ще одну катівню російських окупантів, в якій вони знущалися над українцями.
Як поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора, під час окупації міста військовослужбовці РФ зайняли будівлю поліції. Там у напівпідвальному приміщенні вони й облаштували катівню.
Окупанти піддавали людей, яких там утримували, фізичному та психологічному насиллю. В камері, розрахованій на чотирьох осіб, рашисти утримували понад 20 людей.
– За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було, – зазначається в повідомленні.
За даними Харківської обласної прокуратури, рашисти, лякаючи людей, намалювали на стіні катівні “картину”: латинську літеру “Z”, яка стала символом вторгнення військ РФ в Україну, а на її тлі – жінку з радянським прапором та окупанта позаду неї.
– Навіть тут ворожа армія ховається за спиною мирних мешканців і вірить в те, що в Україні на них хтось чекає, – наголосили в прокуратурі.
21 вересня прокурори та поліцейські провели огляд приміщення катівні. Наразі встановлюються всі потерпілі від рук путінських солдатів.
Слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Як інформував голова Національної поліції України Ігор Клименко, на деокупованих територіях Харківщини правоохоронці виявили щонайменше 10 катівень окупантів: з них дві в Балаклії та шість в Ізюмі.
Джерело: Харківська обласна прокуратура