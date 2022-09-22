Вересень, 21 в 22:58

У місті Куп’янськ Харківської області виявили ще одну катівню російських окупантів, в якій вони знущалися над українцями.

Як поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора, під час окупації міста військовослужбовці РФ зайняли будівлю поліції. Там у напівпідвальному приміщенні вони й облаштували катівню.

Окупанти піддавали людей, яких там утримували, фізичному та психологічному насиллю. В камері, розрахованій на чотирьох осіб, рашисти утримували понад 20 людей.

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– За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було, – зазначається в повідомленні.

Пережили насилля і спали по черзі: на Харківщині виявили ще одну катівню окупантів / 6 фотографий

За даними Харківської обласної прокуратури, рашисти, лякаючи людей, намалювали на стіні катівні “картину”: латинську літеру “Z”, яка стала символом вторгнення військ РФ в Україну, а на її тлі – жінку з радянським прапором та окупанта позаду неї.

– Навіть тут ворожа армія ховається за спиною мирних мешканців і вірить в те, що в Україні на них хтось чекає, – наголосили в прокуратурі.

21 вересня прокурори та поліцейські провели огляд приміщення катівні. Наразі встановлюються всі потерпілі від рук путінських солдатів.

Слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як інформував голова Національної поліції України Ігор Клименко, на деокупованих територіях Харківщини правоохоронці виявили щонайменше 10 катівень окупантів: з них дві в Балаклії та шість в Ізюмі.

Джерело: Харківська обласна прокуратура