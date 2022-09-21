Вересень, 21 в 0:54

Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 20 вересня.

– Щойно взяв участь у засіданні високого рівня щодо продовольчої безпеки. Це засідання відбулося на полях чергової Генасамблеї ООН. Тематика продовольчої безпеки для нашої держави стратегічно важлива. Це те, в чому ми маємо – і повинні зберегти – глобальну роль. Це те, що дає нам економічну силу та зміцнює наше моральне лідерство. Лідерство народу, який допомагає іншим навіть тоді, коли сам перебуває у надважких обставинах, – заявив президент.

Він розповів, що Україна бере участь у реалізації Продовольчої програми ООН і допомагає країнам Африки.

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– Ми відновили наш морський аграрний експорт, і це дає нам змогу експортувати нашу аграрну продукцію країнам уже на трьох континентах, – сказав він.

Україна, заявив президент, працює також і над тим, щоб відкрити для українських виробників ринки Латинської Америки та інших важливих частин світу.

– Завтра братиму участь у загальних дебатах на Генеральній асамблеї ООН. Зрозуміло, що у відеоформаті. Але хоч би яким був формат, позиція нашої держави прозвучить, як завжди, чітко й вагомо. Тим паче, що вже розпочався візит першої леді України у Сполучені Штати, розпочалися зустрічі в межах Генасамблеї ООН, – сказав президент.

Володимир Зеленський розповів, що його дружина Олена вже зустрілася з першими леді Польщі та Литви, країн, які є учасниками формату Люблінського трикутника. Крім того, Олена Зеленська також прийняла дев’ятьох дружин президентів і прем’єр-міністрів із різних країн в Українському інституті Америки в межах Саміту перших леді та джентльменів.

– Це перший такий захід у межах нашого формату співпраці. Важливі рішення очікую після зустрічей премʼєр-міністра України Шмигаля з лідерами держав на полях Генасамблеї, – сказав український лідер.

Володимир Зеленський також розповів, що мав розмову з американськими друзями України, а також із представниками провідних американських інвестиційних кіл.

– Відчув дуже великий інтерес до України, до нашої відбудови, до наших можливостей. Однозначну віру в Україну. Добру обізнаність із ситуацією в нашій державі. Розвиваємо наші відносини зі США на всіх рівнях, – сказав президент.

Український лідер нагадав, що також мав розмову із президентом Туреччини Раджепом Ердоганом, ключовою темою бесіди була безпека.

Зокрема президент розповів про ситуацію на фронті та місцях, які були звільнено від російських загарбників.

– Продовжуємо стабілізаційні заходи в районах, які були звільнені від російської окупації. Фіксуються чергові факти російських звірств – люди показують, де в окупантів були катівні, де ховали тіла вбитих, дають свідчення про те, хто допомагав окупантам, – розповів президент.

Він подякував усім працівникам правоохоронних органів, які залучені до встановлення правди про злочини окупантів.

– Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування. Хочу сьогодні особливо відзначити 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду – за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині. А також 93-тю окрему механізовану бригаду – за героїчну оборону Бахмута й Соледара. Дякую вам! – сказав президент.

Володимир Зеленський не забув і про новини з Росії, які назвав “шумними”.

– Багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції – чіткі та добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням, – сказав президент.

За його словами, позиції України “не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись”, а Україна має в цьому повну підтримку з боку партнерів.

– Ми інформуємо всіх субʼєктів міжнародних відносин про те, що відбувається. І бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, а й від тих держав, які намагалися триматись осторонь нашої боротьби. Будуть кроки на підтримку України в таких обставинах і від ключових міжнародних об’єднань. Тож зберігаємо тиск. Зберігаємо єдність. Захищаємо Україну. Звільняємо нашу землю. І не проявляємо жодної слабкості, – сказав президент.

Володимир Зеленський також подякував “всім друзям і партнерам України” за масове принципове тверде засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми.