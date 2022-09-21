РФ має отримати реакцію за провокацію голоду в світі – Зеленський в ООН

Вересень, 21 в 6:57

21 вересня президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні з питань продовольчої безпеки, що відбувається на полях 77-ї сесії Генасамблеї ООН.

Глава держави наголосив, що Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, їжу – не невідʼємним правом, а тим, що потрібно випрошувати.

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– Ми цього категорично не сприймаємо. Ми проти цього послідовно боремось, – зазначив Володимир Зеленський.

Очільник країни закликав учасників засідання бути солідарними з Україною в притягненні Росії до відповідальності, а також гарантувати право будь-якої людини й будь-якої країни на захист від голоду – право на їжу.

– Кожна людина у світі має бути позбавлена голоду й навіть його загрози. А будь-яка держава, яка провокує голод, намагається поставити захист народів від голоду в залежність від усмішки фортуни чи милості якогось диктатора, має отримувати від світу найжорсткішу реакцію, – переконаний президент України.

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