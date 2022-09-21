У Новій Каховці ЗСУ уразили колону військової техніки росіян, яку хотіли перекинути через Дніпро – ОК Півден

Вересень, 21 в 7:09

У Новій Каховці українські бійці уразили колону військової техніки ворога. Про це повідомили у Оперативному командуванні Південь.

– Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар’ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки. Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.

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Джерело: ОК Південь