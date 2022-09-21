Вересень, 21 в 20:46

Зранку 21 вересня очільник Кремля вийшов з оголошенням часткової мобілізації в Росії та новими погрозами щодо застосування “усього переліку наявного озброєння” РФ, зокрема ядерного.

Після цього низка західних лідерів відреагували на такі слова російського президента Володимира Путіна, назвавши його дії слабкістю та явним провалом військ РФ, які вторглися в Україну.

При цьому західні медіа звернули увагу на інші особливості початку мобілізації в Росії.

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Факти ICTV зробили огляд західної преси щодо оголошення Володимиром Путіним мобілізації в РФ.

Bloomberg

Bloomberg зазначає, що мобілізація в Росії стається вперше з часів нацистського вторгнення у Другій світовій війні. Водночас це навряд чи буде достатнім для того, щоб уповільнити просування України на полі бою найближчим часом.

– Київ тепер має більше військ, озброєних сучасним озброєнням, яке постачають США та їхні союзники, – пише видання.

Bloomberg вказує, що протягом усього конфлікту Путін намагався посилити тиск на Захід – скорочуючи поставки енергоносіїв, натякаючи, що може застосувати ядерну зброю, – з метою підірвати підтримку Києва. Але, пише видання, поки що ці зусилля мали здебільшого протилежний ефект.

Крім того, видання вказує, що світові фінансові ринки в основному проігнорували новину про оголошення мобілізації в Росії, оскільки інвестори зосередилися на рішенні Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, яке буде прийняте пізніше, в середу.

Водночас казначейські облігації Сполучених Штатів та долар зросли, оскільки інвестори шукали, куди можна реінвестувати після заяв Путіна, а тим часом російські акції впали.

Наказ про мобілізацію та ядерні погрози “становлять собою значну ескалацію, але в короткостроковій перспективі навряд чи це змінить динаміку на лінії фронту”, сказала Оксана Антоненко, директор Control Risks у Лондоні.

– Росія продовжуватиме страждати від тих самих проблем, а українці намагатимуться скористатися цим, щоб продовжувати просуватися вперед і відвойовувати території, – цитує Антоненко Bloomberg.

CNN

Американський телеканал вказує, що оголошення про проведення референдумів, яке 20 вересня пролунало у низці окупованих територій, є “абсурдним”, особливо з огляду на те, що на цих територіях тривають бойові дії.

CNN наводить слова доцента кафедри національної безпеки і політології Університету Нью-Хейвена Метью Шмідта, за словами якого, Путін використовує заклик до референдумів для виправдання мобілізації.

Водночас директор Євразійської програми Інституту Квінсі Анатоль Лівен розповів CNN, що Путін хоче “переконати США і/або європейців серйозно поставитися до переговорів про компромісне врегулювання для припинення війни, показавши, що в іншому випадку Росія зробить радикально ескалаційні кроки, які не тільки змусять Захід піти на ескалацію своєю чергою, але й виключать будь-який можливий мир на довгий час”.

Welt

Німецьке видання пише, що у Росії просто немає ресурсів та засобів, щоб ефективно мобілізувати 300 тис. осіб.

– Ці люди також мають бути навчені, оснащені та мотивовані. У Росії просто не вистачає на це коштів. Ймовірно, пройдуть місяці, перш ніж вони прибудуть на фронт. Для військовослужбовців-контрактників, які сьогодні воюють в Україні, часткова мобілізація також є поганою новиною. Вони вже не можуть вийти зі своїх контрактів, – пише видання.

При цьому Welt вказує і на російських резервістів, “лише незначна частина з них, швидше за все, піде в бій з ентузіазмом”, інакше вони б уже давно зголосилися в межах призовної кампанії останніх місяців.

Водночас, додає видання, серед росіян, які зараз підлягають мобілізації, навряд чи хтось вважає, що їм є що втрачати в Україні.

– Той, хто вірить останній заяві міністра оборони Шойгу, згідно з якою в результаті бойових дій загинуло лише близько 6 тис. російських військовослужбовців, навряд чи зрозуміє, навіщо потрібна мобілізація за таких незначних втрат, – пише Welt.

Видання пише, що багато російських резервістів поставить питання, чи варто їм вмирати за Луганську та Донецьку області України, які, ймовірно, після бутафорських референдумів на окупованих територіях в Кремлі називатимуть “територією Росії”. І для всіх цих невизначеностей путінський наратив не пропонує жодних аргументів.

– Кремлівський лідер став заручником власної стратегії. Деполітизація російського суспільства, на якій він наполягав роками, усуваючи політичну конкуренцію, тепер бере свій реванш. Якщо покірність є єдиною ідеологією Росії, то вона досягає своєї межі щонайпізніше тоді, коли за неї доводиться ризикувати власним життям. З частковою мобілізацією війна приходить до російських віталень, де раніше вона була лише телевізійним шоу, – пише Welt.

Le Figaro

Французьке видання звернуло увагу на те, що багато російських громадян намагаються покинути Росію після оголошення часткової мобілізації.

– Росіяни штурмували авіалінії 21 вересня вранці в Стамбулі (Туреччина), Єревані (Вірменія), Тбілісі (Грузія), Мінську (Білорусь), Нурсултані (Казахстан) і Белграді (Сербія) через кілька годин після того, як Володимир Путін оголосив “часткову мобілізацію”. Всі квитки з 21 вересня до цих міст вже продані, – пише видання.

При цьому Le Figaro пише, що оскільки росіяни не можуть літати безпосередньо до країн ЄС після закриття європейського повітряного простору для Росії в лютому, Сербія і Туреччина стали найбільш популярними напрямками для російських громадян. Але рейси до Стамбула та Белграда більше не виконуються до 25 вересня.

Видання вказує, що хоча Путін відмовлявся говорити про мобілізацію російського населення після вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, проведення “часткової мобілізації” для протистояння українським контрнаступам у Харкові та Херсоні може призвести до того, що президент РФ втратить підтримку значної частини російського населення, яка раніше була на його боці.

BBC

Британський мовник вказує, що Володимир Путін йде на крок з оголошенням мобілізації після того, як українські захисники змогли чинити опір військам Кремля у Харківській області.

Тепер, після оголошення мобілізації та озвучених напередодні намірів провести “референдуми” на українських окупованих територіях, Росія може заявити, що більша частина України приєдналася до Росії. Вона може також стверджувати, що сама Росія перебуває під ударом НАТО, пише BBC. Тим самим російські ядерні ракети можуть бути застосовувані в Україні чи поза її межами.

Водночас BBC вказує, що низка західних політиків применшує ядерну ескалацію з боку Росії.

Джерела: Welt, BBC, CNN, Bloomberg, Le Figaro