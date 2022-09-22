Вересень, 21 в 21:25

Збройні сили України знищать усіх російських військових, які перейдуть кордон України.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі.

– Збройні Сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми об’єдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням, – написав він.

За словами головкома ЗСУ, сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України.

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– Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією. Тримаймо стрій! Перемога буде за нами! – написав Валерій Залужний.

Напередодні президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення на території Росії часткової мобілізації. До лав окупантів у Кремлі хочуть залучити 300 тис. росіян.

Перед цим терористи з “ЛДНР” оголосили про намір провести псевдореферендуми на окупованих територіях України, а саме Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Західні лідери вже відреагували на нові наміри Путіна провести мобілізацію. Більшість з них закликали посилити військову допомогу Україні, а плани Кремля вважають проваленими, якщо Москві доводиться оголошувати мобілізацію.

Фото: Валерій Залужний

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ