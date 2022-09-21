ЗСУ знищили комендатуру РФ у Сватовому – Генштаб

Вересень, 21 в 7:28

21 вересня Генеральний штаб України підтвердив знищення комендатури в Сватовому Луганської області.

За даними української сторони, у місці, куди влучно поцілили українські захисники, росіяни організували штаб та склад боєприпасів.

Також у середу підтверджено ураження місця зосередження особового складу армії РФ у Пологівському районі Запорізької області.

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Там у момент удару ЗСУ 19 вересня перебували понад 20 окупантів.

Ще понад 20 російських загарбників потрапили під вогонь українських військових у Мелітопольському районі, де окупанти облаштували склад боєприпасів.

Водночас підтверджено ураження п’яти одиниць військової техніки.

У районі Кам’янки знищено 10 одиниць військової техніки та понад 10 військовослужбовців підрозділів окупаційних військ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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