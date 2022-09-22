Бив спеціальними рукавицями: за жорстоке поводження з населенням судитимуть офіцера “миротворчої” бригади РФ
У Київській області у селі Мокрець окупант разом з іншими солдатами РФ взяв у полон мирних мешканців та під час допиту бив потерпілих, вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками. За його наказом полонених роздягали та продовжували бити, змусили спуститися до підвалу.
Повідомляється, що у полонених не було при собі зброї і вони не брали участі у бойових діях.
Під час незаконного допиту він принижував полонених та вимагав надати інформацію стосовно проукраїнськи налаштованих мешканців села, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони.
Тим самим окупантом виявився старший лейтенант – командир мотострілецької роти 15 “миротворчої” бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ. Його судитимуть за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням. Обвинувальний акт Київська обласна прокуратура вже скерувала до суду.
Крім того, у березні 2022 року в селі Заворичі Броварського району разом з іншими військовослужбовцями в одному з будинків він проводив незаконний допит місцевого мешканця. На виконання його наказу окупанти відкрили вогонь по громадянину, який проїжджав повз на скутері, та поранили його.