Вересень, 22 в 17:28

Державне бюро розслідувань перевірить, чи законно виїхали за кордон після початку повномасштабної війни фігуранти журналістського розслідування Батальйон Відень.

Зокрема, планують з’ясувати роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

Тим часом розслідування справи щодо законності перетину кордону українськими можновладцями, яку порушили після оприлюднення першої частини публікації під назвою Батальйон Монако, триває.

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Крім того, у ДБР нагадали, що розпочали досудове розслідування за фактом того, що одному із фігурантів, екссудді та колишньому голові Конституційного суду Олександру Тупицькому незаконно допомогли виїхати за кордон співробітники правоохоронних органів.

Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на дружину.

Однак, за інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон не перетинав.

Нагадаємо, у серпні цього року Українська правда оприлюднила розслідування Батальйон Монако. Журналісти з’ясували, що на тлі повномасштабної війни в Україні у Монако, Монте-Карло та Ніцці облаштувалися десятки так званих VIP-біженців — українських бізнесменів та політиків.

А сьогодні, 22 вересня, вийшло нове розслідування видання – Батальйон Відень. У ньому також йдеться про українських елітних “біженців”, серед яких народні депутати, судді і бізнесмени, які могли незаконно виїхати з України.