Карта бойових дій на 22.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 22 в 7:27

На 211-ту добу повномасштабної війни українські захисники відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Карта бойових дій в Україні на 22.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, не змінилась.

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Із танків, мінометів та артилерії різних калібрів російські окупанти гатили:

на Сіверському напрямку;

на Слобожанському напрямку;

на Краматорському напрямку;

на Бахмутському напрямку;

на Авдіївському напрямку;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямку;

на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.