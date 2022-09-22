Карта бойових дій на 22.09.2022 – ситуація на фронті
На 211-ту добу повномасштабної війни українські захисники відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.
Карта бойових дій в Україні на 22.09.2022
На Волинському та Поліському напрямках ситуація, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, не змінилась.
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Із танків, мінометів та артилерії різних калібрів російські окупанти гатили:
- на Сіверському напрямку;
- на Слобожанському напрямку;
- на Краматорському напрямку;
- на Бахмутському напрямку;
- на Авдіївському напрямку;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямку;
- на Південнобузькому напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.