Вересень, 22 в 12:44

Україна та її союзники працюють над обміном із Росією полонених у форматі всіх на всіх.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, держава пам’ятає про всіх, хто залишається в полоні, зокрема Офіс генерального прокурора докладає максимум зусиль для повернення захисників додому.

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Успіхи ЗСУ у контрнаступі щодня збільшують “обмінний фонд”, зазначив Костін.

Генпрокурор також розповів, що в Україні вже завершили досудове розслідування щодо колишнього депутата Віктора Медведчука, якого РФ передали в межах останнього обміну.

– Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія, – наголосив він.

Нагадаємо, що Україні вдалося звільнити з російського полону 215 людей, серед яких 108 бійців полку Азов.

Президент Володимир Зеленський також повідомив, що п’ять бойових командирів, які були обміняні на 55 російських окупантів, перебувають у Туреччині у безпеці та під особистим протекторатом турецького лідера Реджепа Ердогана.