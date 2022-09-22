Найперші та найщиріші емоції захисників: СБУ показала повернення з полону українців

Вересень, 22 в 19:23

Служба безпеки України показала кадри обміну українських військовополонених 21 вересня.

– Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали – про них не забудуть та обов’язково повернуть додому, – йдеться у повідомленні СБУ.

Як видно з ролику, обмін проходив у Чернігівській області.

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Нагадаємо, що Україна повернула з полону РФ 215 військових.

Серед звільнених – бійці полку Азов, Нацгвардії, СБУ, морські піхотинці, а також 10 іноземців, які стали на захист України.

Обміняти їх вдалось на екснардепа Віктора Медведчука, який вже дав свідчення у справі про держзраду, сприяння терористичним організаціям та фінансування тероризму, а також на 55 російських полонених.