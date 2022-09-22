Вересень, 22 в 16:43

Мінреінтеграції разом з Національним інформаційним бюро передали звільненим з полону українцям пакунки зі всіма необхідними речами.

Рюкзаки зібрані окремо для чоловіків та жінок – з урахуванням потреб.

– В кожному: одяг, взуття, засоби гігієни, їжа, вода. Майже всі товари – від українських виробників. Також не забули про смартфон – щоб за його допомогою звільнені не лише швидко зв’язались з рідними, а й отримали можливість оперативно поновити особисті документи в Дії та доступ до банківських рахунків, – йдеться у повідомленні.

Перелік речей був визначений під час попередніх обмінів, враховуючи потреби звільнених з полону.

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У Мінреінтеграції нагадали, що відомство продовжує перераховувати кошти у розмірі 100 тис. грн на виплати звільненим з російського ув’язнення українцям та сім’ям тих, хто ще в неволі.

Також українським дітям, які втратили батьків внаслідок війни, та звільненим з полону жінкам передбачена окрема фінансова підтримка від польського Фонду імені Климентія Шептицького.

Нагадаємо, що вчора, 21 вересня, Україна повернула з російського полону 215 військових.

Серед звільнених – бійці полку Азов, Нацгвардії, СБУ, морські піхотинці, а також 10 іноземців, які стали на захист України.

Обміняти їх вдалось на екснардепа Віктора Медведчука, який вже дав свідчення у справі про держзраду, сприяння терористичним організаціям та фінансування тероризму, а також на 55 російських полонених.

Фото: МінТот