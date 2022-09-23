Били струмом заради забави: визволені британці розповіли про жахіття російського полону

Вересень, 23 в 14:05

Громадяни Великої Британії, які повернулися до країни з російського полону, розповіли, що їм довелося пережити.

За словами британців, побиття могли тривати кілька годин: росіяни били струмом, завдавали ножових поранень та інсценізували смертну кару.

Джон Хардінг розповів про “дуже винахідливі” тортури в полоні. За його словами, наглядачі перетворили старий телефон на знаряддя для тортур — військовополоненим наказували набрати номер, а коли циферблат повертався, їх били струмом.

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– Були побиття, удари струмом та ще раз побиття. Один хлопець отримав ножове поранення в ногу, після чого його зашили. Думаю, нас катували заради забави, — наголосив Хардінг.

Daily Mail пише, що британці також зазнавали психологічних тортур. Як розповів Хардінг, охоронці змусили його записати прощальне відео для дочки перед розстрілом.

Крім того, він розповів, що в літаку до Саудівської Аравії вперше за кілька місяців їм “дали справжню їжу”:

– У нас була яловичина і рис, курка, млинці з начинкою, – каже Джон Хардінг.

Він зазначив, що сильно схуд за час ув’язнення. Хардінг та ще кілька полонених утримувалися у тісній тюремній камері, під замком по 23 години на добу.

Нагадаємо, що ввечері 22 вересня на Батьківщину повернулися п’ятеро звільнених громадян Великобританії – Ейден Аслін, Шон Піннер, Джон Хардінг, Ділан Хіллі та Ендрю Хілл. Україна звільнила їх у рамках великого обміну полоненими між Росією та Україною.

Визволення не дочекався британський волонтер Пол Урі, який загинув у полоні так званою “ДНР”.