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Факти / Україна

Карта бойових дій на 23.09.2022 – ситуація на фронті

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Війна в Україні

Повномасштабна війна в Україні, яку розв’язала Росія, триває вже 212-й день. ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки у районах населених пунктів  Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.

Карта бойових дій в Україні на 23.09.2022

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, що ситуація на Волинському та Поліському напрямках не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів та артилерії різних калібрів російські окупанти гатили:

  • на Сіверському напрямку (в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області);
  • на Слобожанському напрямку (в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам’янка та Куп’янськ);
  • на Краматорському напрямку (Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ);
  • на Бахмутському напрямку (Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка);
  • на Авдіївському напрямку (Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Новомихайлівка);
  • на Новопавлівському (Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка);
  • на Запорізькому напрямках (противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля);
  • на Південнобузькому напрямку (обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів).

Втрати РФ на 23 вересня 2022

  • особового складу ‒ близько 56 060 (+550),
  • танків ‒ 2 254 (+18),
  • бойових броньованих машин ‒ 4 796 (+20),
  • артилерійських систем – 1 355 (+14),
  • реактивних систем залпового вогню – 326 (+8),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 170 (+1),
  • літаків – 254 (+1),
  • гелікоптерів – 219 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 950 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 240,
  • кораблів (катерів) ‒ 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 659 (+29),
  • спеціальної техніки ‒ 126 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 212-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW

Джерело: Генштаб ЗСУ
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