Вересень, 23 в 9:39

Повномасштабна війна в Україні, яку розв’язала Росія, триває вже 212-й день. ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки у районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.

Карта бойових дій в Україні на 23.09.2022

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, що ситуація на Волинському та Поліському напрямках не змінилась.

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Із танків, мінометів та артилерії різних калібрів російські окупанти гатили:

на Сіверському напрямку (в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області);

(в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області); на Слобожанському напрямку (в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам’янка та Куп’янськ);

(в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам’янка та Куп’янськ); на Краматорському напрямку (Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ);

(Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ); на Бахмутському напрямку (Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка);

(Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка); на Авдіївському напрямку (Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Новомихайлівка);

(Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Новомихайлівка); на Новопавлівському (Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка);

(Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка); на Запорізькому напрямках (противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля);

(противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля); на Південнобузькому напрямку (обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів).

Втрати РФ на 23 вересня 2022

особового складу ‒ близько 56 060 (+550),

танків ‒ 2 254 (+18),

бойових броньованих машин ‒ 4 796 (+20),

артилерійських систем – 1 355 (+14),

реактивних систем залпового вогню – 326 (+8),

засобів протиповітряної оборони ‒ 170 (+1),

літаків – 254 (+1),

гелікоптерів – 219 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 950 (+9),

крилатих ракет ‒ 240,

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 659 (+29),

спеціальної техніки ‒ 126 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 212-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ, ISW