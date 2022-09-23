Карта бойових дій на 23.09.2022 – ситуація на фронті
Повномасштабна війна в Україні, яку розв’язала Росія, триває вже 212-й день. ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки у районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.
Карта бойових дій в Україні на 23.09.2022
У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, що ситуація на Волинському та Поліському напрямках не змінилась.
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Із танків, мінометів та артилерії різних калібрів російські окупанти гатили:
- на Сіверському напрямку (в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області);
- на Слобожанському напрямку (в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам’янка та Куп’янськ);
- на Краматорському напрямку (Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ);
- на Бахмутському напрямку (Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка);
- на Авдіївському напрямку (Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Новомихайлівка);
- на Новопавлівському (Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка);
- на Запорізькому напрямках (противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля);
- на Південнобузькому напрямку (обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів).
Втрати РФ на 23 вересня 2022
- особового складу ‒ близько 56 060 (+550),
- танків ‒ 2 254 (+18),
- бойових броньованих машин ‒ 4 796 (+20),
- артилерійських систем – 1 355 (+14),
- реактивних систем залпового вогню – 326 (+8),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 170 (+1),
- літаків – 254 (+1),
- гелікоптерів – 219 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 950 (+9),
- крилатих ракет ‒ 240,
- кораблів (катерів) ‒ 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 659 (+29),
- спеціальної техніки ‒ 126 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 212-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Генштаб ЗСУ, ISW