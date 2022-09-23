Вересень, 23 в 16:22

Перенесення на день заяви російського диктатора Володимира Путіна про мобілізацію в РФ було невипадковим. Це пов’язано з тим, що не всі в його оточенні були згодні зі змістом виступу.

Про це поінформував в інтерв’ю Радіо НВ секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

За його словами, така незгода свідчить про початок “певних процесів” у Кремлі.

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– На наш погляд, у російському Кремлі вже починаються певні процеси. Хочу нагадати, що коли було повідомлено про вечірній виступ президента Путіна, цього не відбулося. І не відбулося саме тому, що там почалася дискусія – там уже не всі (були. – Ред.) згодні з тим, що пропонував у першій версії Путін, – наголосив Данілов.

За його словами, через це Кремль був змушений перенести виступ диктатора на наступний день. При цьому, за даними Данілова, текст заяви був суттєво відкорегований.

– Чи була корекція між вечором і ранком? Звичайно, була. Чи вона була велика? Звичайно, вона була велика, – заявив секретар РНБО.

Він також висловив думку, що дефрагментація (розпад) РФ є питанням виживання України як держави, адже доки Росія перебуває в нинішніх кордонах, небезпека існуватиме постійно.

Як відомо, спочатку звернення Путіна анонсували 20 вересня на 20:00, проте згодом кілька разів переносили. Зрештою заява кремлівського диктатора була оприлюднена зранку 21 вересня.

У ній Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. Офіційно йдеться про 300 тис. осіб, однак ЗМІ публікували дані, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволить призвати мільйон росіян.