Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Кремль був змушений оголосити мобілізацію в країні, щоб хоч якось врятувати режим президента РФ Володимира Путіна.

Згідно з даними розвідки, режим Путіна опинився під загрозою через неспроможність Кремля досягти своїх цілей у війні, зростаючу підтримку України, збереження курсу Києва щодо вступу до НАТО й загострення соціально-економічних проблем у РФ.

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– Згідно з планами Росії, мобілізації підлягатимуть близько 300 тис. осіб. За попередніми оцінками, призов відбудеться якнайменше в два етапи, може бути більше. На першому етапі, ймовірно, протягом місяця-півтора противник спробує доукомплектувати до повного штату свої з’єднання та військові частини, які залучені до війни проти України, – сказав він.

Також не виключається, що частина сил РФ піде на доукомплектування підрозділів прикордонної служби ФСБ, які залучені до прикриття кордону з Україною.

Попри те, що мобілізації підлягають різні категорії осіб, найімовірніше, Росія призиватиме до війни посадових осіб сержантського та рядового складу, а також молодших офіцерів. Саме ці категорії зазнали найбільш втрат під час війни.

– Під час другого етапу буде створена відповідна низка загальновійськових формувань оперативного, тактичного рівня, відповідні комплекти ракетного підрозділу та артилерії. Одночасно ми розуміємо, що фахівців дефіцитних спеціальностей у противника немає, а їх підготовка займе тривалий час, – відзначив Громов.

Також він додав, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій, попри мобілізацію у Росії.