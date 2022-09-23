Вересень, 23 в 0:06

В ніч на 23 вересня у Запоріжжі пролунало близько 10 вибухів.

Перед цим у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Інформацію про вибухи підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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– В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів, – написав він.

Згодом він додав, що Росія поцілила в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.

Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Старух наголосив, що залишається ризик є ризик повторних атак.

Він закликав місцевих жителів дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.