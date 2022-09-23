Щонайменше десять прильотів: Росія обстріляла Запоріжжя
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В ніч на 23 вересня у Запоріжжі пролунало близько 10 вибухів.
Перед цим у місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Інформацію про вибухи підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
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– В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів, – написав він.
Згодом він додав, що Росія поцілила в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.
Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Старух наголосив, що залишається ризик є ризик повторних атак.
Він закликав місцевих жителів дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.