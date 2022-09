На південь, на Донеччині, тривають бойові дії, оскільки українські війська штурмують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець, який РФ захопила у травні.

Нагадаємо, що протягом доби ЗСУ вдалося відбити наступи ворога у районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 September 2022

