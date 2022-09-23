Збройні сили України продовжують наступати на сході країни. Ситуація на фронті залишається складною, оскільки російські війська намагаються утримати захоплені раніше території.

За їхніми даними, за останні три дні українські захисники захопили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Росія спробувала інтегрувати Оскіл до консолідованої оборонної лінії після виведення своїх військ раніше цього місяця.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

На південь, на Донеччині, тривають бойові дії, оскільки українські війська штурмують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець, який РФ захопила у травні.

– Ситуація на полі бою залишається складною, але зараз Україна чинить тиск на територію, яку Росія вважає важливою для своїх військових цілей, – додали у розвідці.

Нагадаємо, що протягом доби ЗСУ вдалося відбити наступи ворога у районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 September 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Bot9jAVNWg ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/KK1twWxR5k — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 23, 2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 212-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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