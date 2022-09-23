У перший день псевдореферендуму в Мелітополі прогримів вибух – мер
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О 7 ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
– Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – в перший день побудинкового “голосування” на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома, – йдеться у повідомленні.
Федоров також радить мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки.
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Джерело: Іван Федоров