Вересень, 23 в 11:58

Служба безпеки України викрила групу хакерів, які діяли в інтересах РФ і “зламали” близько 30 млн акаунтів громадян України та Євросоюзу.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, хакерське угруповання функціонувало у Львові. До нього входило декілька осіб, які встановили в своїх помешканнях спеціалізоване комп’ютерне обладнання.

Зловмисники “зламували” активні акаунти користувачів з України та ЄС за допомогою шкідливого програмного забезпечення, після чого отримували доступ до персональних даних.

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Згодом львівські хакери продавали конфіденційну інформацію через анонімну платформу Даркнет. “Оптовими клієнтами” зазвичай були прокремлівські пропагандисти, які використовували дані українців та іноземців для створення паніки та розповсюдження фейкових “новин” начебто з фронту.

Метою рашистів було провокування масштабної дестабілізації в країнах.

Крім того, “зламані” акаунти використовувалися для розповсюдження брехні про суспільно-політичну ситуацію в Україні та Євросоюзі начебто від імені звичайних людей.

– За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали “прибуток” у розмірі майже 14 млн грн, – уточнили в СБУ.

”Зламали” до 30 млн акаунтів: у Львові викрили хакерів, які працювали на РФ / 3 фотографии

Кошти зловмисники отримували через електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney, що заборонені в Україні.

Під час обшуків у зловмисників виявили: мобільні телефони, сім-карти, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні диски з персональними даними власників “зламаних” акаунтів.

Організатору хакерського угруповання повідомили про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях).

Наразі співробітники СБУ проводять заходи для притягнення до відповідальності всіх винних.

Раніше в Києві затримали хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх росіянам.