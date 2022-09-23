ЗСУ вогневим ураженням завадили окупантам перекинути техніку по Каховському мосту – ОК Південь
ЗСУ зупинили спробу росіян з настанням темряви спрямувати колону військової техніки по Каховському мосту. Про це йдеться у повідомленні ОК Південь.
Зазначається, що наші війська зупинили ворога контрольним вогневим ураженням.
Нашими військами знищено: 18 росіян, 3 великокаліберні гаубиці Мста-Б та Мста-С, 2 танки, 2 одиниці іншої авто-бронетехніки. Силами ППО в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе.
Підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 вогневих завдань. Уразили 2 пункти управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередки сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, склад з боєприпасами в Бериславському районі.
Протягом дня по наших позиціях та населених пунктах вздовж лінії фронту і глибше, в тилу, росіяни завдали 5 авіаційних і ракетний удар.
Джерело: ОК Південь