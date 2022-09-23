ЗСУ звільнили Яцьківку на Донеччині та повернули контроль поблизу Бахмуту

Вересень, 23 в 15:11

У Донецькій області ЗСУ звільнили село Яцьківка, яке розташоване через річку Оскіл від Харківської області. Також українські військові повернули контроль над позиціями біля Бахмуту.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– В ході проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка, – заявив він.

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Ситуація на Бахмутському напрямку є складною, однак контрольованою. РФ продовжує обстріли й намагається відтіснити наших воїнів.

Як відзначив Громов, окупанти планують оточити Бахмут, однак ЗСУ тримають оборону. Водночас українським захисникам вдалося відновити раніше втрачені позиції ЗСУ південніше Бахмуту.