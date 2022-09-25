Вересень, 24 в 23:27

Український військовослужбовець із сил спецоперацій Євген Брах, з позивним Малі, загинув, захищаючи Україну.

Як повідомив товариш по службі Малі Ігор Номан (Янкі), у загиблого Браха залишилася новонароджена дитина.

Малі п’ять років відслужив у Французькому іноземному легіоні, а після початку російського вторгнення в Україну повернувся, щоб відбивати вторгнення окупантів.

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Крім того, Брах займався відеоблогінгом, маючи при цьому понад 41 тисячу підписників.

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– Під час виконання бойового завдання загинув наш брат, Малі… загинув, звільняючи Рідні Землі, зі зброєю в руках, як справжній воїн, як справжній чоловік! Сказати, що це велика втрата – не сказати нічого! Для всієї нашої групи Малі – це душа, це настрій. Це нескінченний потік енергії, яким він наповнював усіх. Найкращий із нас, – написав Ігор Номан.

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Янкі додав, що разом із Брахом вони провели разом останні місяці, підтримуючи один одного.

Інші товариші по службі Малі також позитивно і з теплом відгукуються про загиблого.

Фото: yankee.in

Джерело: yankee.in