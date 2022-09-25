Вересень, 24 в 21:23

Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби на батьківщині, “точно не будуть” вислані назад.

Про це в п’ятницю сказав глава МЗС Нідерландів Ерік ван дер Бург на засіданні Ради міністрів, пише NRC.

За його словами, російським призовникам віком від 18 до 27 років не доведеться просити притулку в Нідерландах принаймні до кінця року.

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За словами ван дер Бург, не виключено, що після 1 січня буде продовжено термін дії рішення про надання притулку російським дезертирам, однак рішення про це в уряді Нідерландів поки що не ухвалили. Багато що залежить від того, як розвиватиметься ситуація.

– Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли людей відправляють назад: чи приймають їх із розпростертими обіймами, чи вони наражаються на ризик? – сказав речник МЗС Нідерландів.

Зазначається, що досі Служба імміграції та натуралізації Нідерландів не прийняла жодного російського дезертира.

Видання пише, що з початку російського вторгнення 83 росіянина попросили притулку в Нідерландах, свідчать дані служби. Фонд Ради у справах біженців країни також повідомив NRC, що поки що не бачить жодного ефекту від часткової мобілізації, оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним цього тижня, “але наступного тижня все може змінитися”.

Раніше з подібною ініціативою виступив офіційний Берлін, заявивши, що “будь-хто, хто сміливо виступає проти путінського режиму” може попросити притулку в Німеччині.