Вересень, 24 в 1:34

Патронат президента Туреччини над захисниками Маріуполя, та, зокрема, трьома командирами Азову, після звільнення з полону був умовою обміну військовополоненими між Україною та РФ.

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар в коментарі Суспільному.

Він нагадав, що зрадник Віктор Медведчук був обміняний на 200 українців, а ще 15 військових з лав ЗСУ (серед яких п’ять захисників Азовсталі та 10 іноземців) обміняли на 55 росіян.

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– Це була досить довга, складна процедура, але вона була успішною. Все це координували в координаційному штабі в Офісі президента на чолі з Андрієм Єрмаком. Безпосередньо в Анкарі працювали пан Буданов і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, — пояснив посол.

Боднар також пояснив роль Туреччини, яка полягала в тому, щоб, по-перше, фізичний обмін відбувся у столиці турецької держави, а, по-друге, у Туреччині після обміну мали на тривалий час залишитися командири захисників Маріуполя, що охоплювало захист і опіку з боку офіційної Анкари та особистий патронат президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Український посол розповів, що захисники Маріуполя будуть до кінця війни залишатись у спецзакладі, де буде “жорстка” охорона, тому зможуть спокійно пройти там реабілітацію, оскільки після полону російських окупантів, за словами Боднара, українці “досить вимучені, виснажені цими усіма тортурами і нелюдським ставленням з боку країни агресора”.

Посол України розповів, що зрадник Віктор Медведчук був передано російській стороні, і, ймовірно, все перебуває на території РФ.

– Принаймні сьогодні президент Ердоган про це офіційно заявив, що ця особа покинула територію Туреччини, — сказав Бондар.

Нагадаємо, що Україна змогла обміняти проросійського політика і колишнього нардепа Верховної Ради Віктора Медведчука на 200 українських військових, які перебували в полоні у росіян.